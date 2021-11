A New Sound Level, Stefanoparla della Juve: "La Juventus è sempre in corsa per ogni traguardo, le stanno mancando i gol di Cristiano e infatti fa un po’ fatica a segnare, ma ce lo si poteva aspettare. Finalmente però vediamo un campionato equilibrato dopo quasi 10 anni, quest’anno ci sono quattro cinque squadre in lista per vincere il campionato e alla fine la classifica potrebbe essere molto corta e potrebbero esserci pochi punti tra chi vincerà il campionato e chi arriverà quinto e non riuscirà ad andare in Champions".