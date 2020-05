L'ex portiere di Chievo Verona e Palermo, Stefano Sorrentino, ha parlato così del rigore parato a Cristiano Ronaldo nel corso della scorsa stagione. Ecco le sue parole a fanpage.it: "L’abbiamo studiato bene, come tutti i rigoristi. Per ognuno di loro sceglievamo una strategia, a che minuto veniva concesso il rigore e monitoravamo il loro percorso precedente come periodo di gol/no gol, stato di forma. Erano tanti i fattori che andavamo ad analizzare. Di lui ne avevamo visti tanti ma soltanto uno/due volte l’aveva aperto alla sinistra del portiere. Il risultato era quasi chiuso, 2-0 a 20’ dalla fine, e allora scelsi di andare a sinistra con la speranza che non l’alzasse. Sono sempre stato un para-rigori, ho sempre avuto un grande istinto e con un po’ di fortuna sono riuscito ad arrivarci".