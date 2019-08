Stefano Sorrentino, ex portiere del Chievo Verona, ha parlato del futuro di Paulo Dybala a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue dichiarazioni:



A Dybala consiglierebbe di accertare l’offerta dello United?

"In questi giorni non l’ho sentito e non lo farò, perché ognuno deve decidere con la sua testa. Posso solo dirgli di scegliere con il cuore e andare dove si sente amato. Paulo può fare la differenza in qualsiasi campionato"



La stupisce che uno come Dybala sia finito sul mercato?

"Sì, ma fino a un certo punto, perché alla Juve tutti lo sono. Paulo è uno dei giocatori più forti in circolazione, fossi nella Juve ci penserei bene: ha 25 anni e grandi margini di crescita. Se andrà via, sarà una grossa perdita per la A"



La convivenza con Cristiano Ronaldo è effettivamente un problema?

"I grandi giocatori possono muoversi accanto a chiunque e Dybala lo è. Non esistono problemi di convivenza tra lui e CR7"



Ai tempi del Palermo lei disse che avrebbe vinto il Pallone d’Oro: lo pensa ancora?

"Assolutamente sì. Ha una tecnica fuori dal comune, può risolvere una gara con una giocata in un fazzoletto. È sveglio e furbo, corre tanto e va a prendersi la palla dietro. Non ne vedo tanti come lui. È determinato e ambizioso: a Palermo dopo l’allenamento mi faceva fare gli straordinari perché lui doveva allenarsi sulle punizioni e rigori. Ha già fatto un percorso importante alla Juventus e può arrivare ad essere il numero uno. Anche lui ne è convinto".