A Infinity, Stefano Sorrentino parla di Ancelotti: "Credo che sia impossibile per gli inglesi, anche se i gol fuori casa contano fino a un certo punto. Il Real vede il traguardo a pochi metri, non mi aspetto grosse novità. Il Real Madrid visto nelle ultime settimane cresce fisicamente e nei singoli, Benzema in questo momento è l'attaccante più forte al mondo con Lewandowski. Per Ancelotti, bollito tra virgolette come ho sentito dire in Italia, le porte della semifinale sono aperte. In Italia etichettiamo in fretta le persone con parole poco carine".