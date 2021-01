Secondo Tuttosport, l'Inter sta provando il colpo a costo zero per giugno: c'è la proposta per Arkadiusz Milik nel giugno 2021, da svincolato. Così Marotta sfida la Juve di Paratici che aveva lo stesso piano.



Sempre secondo il quotidiano torinese, inoltre, la Juve però non si ferma e sta lavorando per un altro colpo dopo Rovella: l'accordo è vicino per Bryan Reynolds, Paratici a un passo dal chiudere per il terzino americano del Dallas. Reynolds, fa inoltre notare Sky Sport, andrebbe a occupare uno slot da extracomunitario che al momento la Juve non ha a disposizione, ma nel caso è già pronta l'opzione-prestito al Cagliari.