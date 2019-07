Claudio Marchisio ha lasciato la Juventus il 18 agosto di un anno fa, nel giorno di chiusura del calciomercato in Serie A. Il centrocampista è volato in Russia allo Zenit San Pietroburgo a parametro zero, ma la sua stagione è stata tutt'altro che soddisfacente. Motivo per cui, in queste ore, secondo quanto riportato da Goal.com, si sta valutando una trattativa per la risoluzione del contratto tra Marchisio e il club russo. Per il momento, però, non si parla di un suo possibile ritorno in bianconero.