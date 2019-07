Colpo di scena nella seconda semifinale di Copa America. Dopo due edizioni trionfali, il Cile viene detronizzato. Merito del Perù che, a sorpresa, annienta i campioni in carica con un secco 3-0. Un disastro sorprendente perché il Cile sembrava avere tutte le armi per poter vincere e magari sognare il tris da leggenda. Sottotono gli ex Juve Arturo Vidal e Mauricio Isla. Ora il Perù dovrà vedersela in finale contro il Brasile. Le due formazioni si sono incontrate nella fase a gironi: trionfarono i verdeoro per 5-0.