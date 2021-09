Il terzino del City è stato preso in custodia dalla polizia del Cheshire per rispondere di quattro accuse di violenza sessuale per fatti accaduti tra l'ottobre 2020 e l'agosto 2021.Come spiega il Sun,è comparso davanti ai giudici come previsto, ma è un'altra la situazione inattesa che lo ha coinvolto: pensava di tornare nella sua casa da 5 milioni di sterline, ma è stato tenuto in custodia in un carcere e... lì è successo quanto segue: "Quando Mendy è arrivato, lo staff gli ha spiegato che sarebbe stato tenuto nell'ala VP, per la sua sicurezza personale. Ma forse, visto che è francese e non parla molto bene l'inglese, non ha capito quello che gli hanno detto e ha pensato che lo avrebbero portato in un'ala VIP, fatta apposta per le celebrità. Quando ha visto la cella e ha capito con chi sarebbe stato rinchiuso ha avuto un pessimo risveglio. Non era contento e per lui è stata un'esperienza che lo ha fatto molto riflettere".