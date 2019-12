Oliver Mintzlaff, direttore sportivo del Lipsia, ha parlato della possibilità che Haaland vada in Germania per proseguire la sua carriera. L'attaccante norvegese è al momento al Salisburgo, club guidato dalla stessa proprietà del Lipsia. "Sì, sappiamo la situazione - ha raccontato Mintzlaff -, siamo interessati chiaramente al giocatore. Lui è aperto all'idea di cambiare squadra, al limite quest'estate. Non è facile. United, Juve, Dortmund... ci sono tanti club su di lui. Ce ne sono davvero tanti".