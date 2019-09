Erik Gerbi è tra i talenti più intriganti della Juventus Under 23. L'attaccante classe 2000 ha fatto ritorno dalla Pro Vercelli, dopo essere stato acquistato nello scorso mercato di gennaio dal club bianconero. E oggi, nell'allenamento in programma al Training Center della Continassa senza i Nazionali, Gerbi ha siglato una splendida doppietta, aiutando i compagni a vincere la sfida contro un'altra squadra mista, tra prima squadra e Under 19. Ancora deve arrivare la prima rete ufficiale con l'Under 23, ma Gerbi si è già messo in mostra: