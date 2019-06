Clamorosa bomba di mercato lanciata da Samuel Eto'o. L'ex attaccante di Barcellona ed Inter ha svelato che Mohamed Salah potrebbe addirittura cambiare casacca. L'egiziano, infatti, non escluderebbe di volersi cimentare con un campionato diverso dalla Premier League. Secondo Eto'o, questa nuova sfida potrebbe essere la Liga ed il club pronto ad accoglierlo il Barcellona. Queste le sue parole alla BBC: “Salah è uno dei migliori giocatori al mondo. Se avesse l'opportunità di giocare nel campionato più bello, che è quello spagnolo, andrebbe al Barcellona”. Una dichiarazione sorprendente. Salah era stato accostato anche alla Juventus, ma i bianconeri non hanno mai dato vita ad una vera e propria trattativa per portare la stella del Liverpool a Torino.