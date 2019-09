Ci sono ancora biglietti disponibili per #JuveSpal questa la fila fuori dallo Stadium in questo momento pic.twitter.com/emT2tsvcKN — ilbianconero (@ilbianconerocom) September 28, 2019

Incredibile, ma vero. Una vista senza dubbio insolita quella del momento fuori dall'Allianz Stadium:e tanta gente si è recata presso l'impianto bianconero per acquistarne sul momento. Per lanel proprio tempio in queste ultime stagioni, è senza dubbio qualcosa che si vede raramente. Le recenti vicissitudini con gli ultras della Curva Sud, però, hanno lasciato maggiore spazio agli altri tifosi, anche dell'ultimo momento.