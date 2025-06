Futuro Osimhen, le ultime

Il futuro di Victor Osimhen si complica e prende una nuova direzione. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, la trattativa tra l’Al Hilal e l’attaccante del Napoli sarebbe vicina a saltare: non c’è accordo economico tra il club saudita e il calciatore nigeriano.“L’accordo tra Osimhen e l’Al Hilal è vicino al collasso perché non è stata trovata un’intesa con il giocatore. Il Galatasaray è entrato forte nella corsa per provare a chiudere l’affare”, ha spiegato Romano tramite i propri canali ufficiali.

Il Napoli ha già rifiutato una prima offerta da 65 milioni di euro più 5 di bonus, inferiore alla clausola rescissoria da 75 milioni valida per l’estero. Ma il vero ostacolo è l’accordo con Osimhen: l’Al Hilal ha proposto un contratto da 26 milioni netti a stagione, ma l’attaccante non ha accettato.Nel frattempo, il Galatasaray, dove Osimhen ha già giocato in prestito segnando 37 gol in 41 presenze, si è inserito con decisione per acquistarlo a titolo definitivo.Il club turco tratta direttamente con il Napoli: possibile un ritorno clamoroso in Super Lig.