Il futuro di Neymar sta diventando un vero e proprio caso. L’attaccante brasiliano è vicinissimo all’addio al Paris Saint-Germain, ma non è ancora chiaro dove andrà a giocare nella prossima stagione. Il Barcellona sembrava l’ipotesi più credibile ed attuabile; tuttavia, negli ultimi giorni, i parigini hanno raffreddato questa ipotesi. Al contempo, secondo la stampa spagnola, ha preso quota un’altra clamorosa idea: Neymar tornerebbe sì nella Liga, ma con gli acerrimi rivali del Real Madrid. Infatti, il PSG preferirebbe cedere il proprio gioiello a Florentino Perez piuttosto che al Barça. Questo scenario potrebbe anche mutare le strategie dei catalani sul mercato in uscita. Per ora tra i possibili partenti ci sono anche Samuel Umtiti, Nelson Semedo e Philippe Coutinho. Tutti giocatori accostati alla Juventus. La Vecchia Signora osserva gli sviluppi e prepara la sua mossa.