Rencontre avec l’un des agents le plus influent au monde , l’italien Mino Raiola à Paris pour conclure le transfert du néerlandais De Ligt au PSG @PSG_inside !!! pic.twitter.com/C08YaBHl8S — Lassana Camara (@lassanawelt) 12 giugno 2019

Il futuro dirimane un rompicapo difficilmente risolvibile. Fino a poche settimane fa, l’ipotesi Barcellona sembrava la più quotata. Nelle ultime ore, tuttavia, è stato ilad accelerare. Il club francese, vincitore delle ultime due Ligue 1, incontrerà in giornata l’agente del difensore olandese dell’Ajax, Mino Raiola. Il PSG ha fatto recapitare l’offerta più alta nell’asta per De Ligt, l'intesa con il club di Eredivisie è vicina per un affare che porterà nelle casse dei Lancieri circa 75 milioni di euro.