Sorensen a Fanpage: 'Di Conte ho questo ricordo. La Juventus raggiungerà l'obiettivo'

Foto Feralpisalò



Parla Sorensen

Frederikex giocatore della, ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage. Queste le sue parole:– "Una soddisfazione. Mi aveva notato Paratici quando ancora era alla Sampdoria. Dovevo fare la stagione in Primavera, invece dopo pochi mesi mi sono ritrovato in prima squadra. L’impatto maggiore è stato ritrovarsi nello spogliatoio con campioni come Buffon, Del Piero e dover marcare gente come Totti ed Eto’o. Quello è stato uno shock"."Era già quello di oggi, me ne rendo conto dalle dichiarazioni dei suoi giocatori. Quando leggo cosa dicono di lui, rivedo quello che rappresentava per noi già quindici anni fa. Quando sento dire che ti entra nella testa è proprio così. Lui ha il fuoco dentro. Ricordo gli allenamenti che abbiamo vissuto noi. Io ho retto, ma ho visto compagni accasciarsi sfiniti. Mi ricordo quello che ha detto il primo giorno di ritiro: ‘Bisogna sudarsi questa maglia’. Ed era proprio così".

"A volte nel calcio capitano stagioni in cui non si riesce a rendere per quelle che sono le proprie qualità ed è difficile trovare motivazioni. A ogni modo, io credo che alla fine la Juve quest’anno raggiungerà il suo obiettivo, perché la squadra è forte…".