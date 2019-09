Your browser does not support iframes.

Il suo fidanzato Nicolò Pozzebon in estate ha lasciato la Juventus dopo 8 anni (fra Primavera e prestiti vari), e ora è in Serie D con i sardi dell’Arzachena, ma la bellissima Gloria Cirimbelli non sembra aver dimenticato i colori bianconeri: su Instagram ieri si è fatta immortalare indossando la maglia di questa stagione, con tanto di pallone ufficiale fra le mani. Ispiratrice dello scatto, a suo dire, è stata la sorella Anna, tifosissima juventina, che già in estate più volte aveva posato con la casacca della sua squadra del cuore. A noi risulta molto difficile decidere chi sia la più bella fra le due: voi ci riuscite?