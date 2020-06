Ilaria D'Amico, giornalista Sky e compagna di Gigi Buffon, parla a Un Giorno da Pecora su Radio Uno e commenta il post di Elma Aveiro, sorella di Cristiano Ronaldo, che dopo la finale di Coppa Italia persa dalla Juve ha attaccato velatamente (neanche troppo) Sarri e difeso il fratello: "Io appartengo alla vecchia scuola, per cui familiari, fratelli e mogli non usino i social, perché molto spesso poi sono i mariti o i fratelli a non apprezzarlo. Se io fossi un giocatore di calcio vorrei esprimere il mio pensiero ma non è che amerei tanto che Gigi o mia madre scrivessero al posto mio. I famigliari non devono diventare commentatori", le parole della D'Amico.