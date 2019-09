Attilio Sorbi, ex vice allenatore della nazionale femminile, oggi coach dell'Inter, parla a Sky Sport in occasione della presentazione della squadra femminile. "Juve favorita? Fare griglie è difficile, certe società hanno un'esperienza diversa. Proveremo ad essere protagonisti, ci sono tante nuove calciatrici, tante straniere. Devono avere tempo di ambientarsi. Dobbiamo dire che l'Inter è un brand così importante che non si può allestire una squadra solo per partecipare. Sono arrivate giocatrici giovani, anche nel settore giovanile ci sono calciatrici importanti. Queste però sono chiacchiere, vediamo cosa dirà la realtà. Vogliamo essere protagonisti. Il Mondiale è stato un viatico straordinario ma dei club come la Juve hanno fatto investimenti importanti, così come la Fiorentina. L'anno scorso il Milan è stato protagonista, credo che da ora in poi il campionato femminile è all'avanguardia. Presto anche altri club che ora non sono in Serie A il calcio femminile potrà essere paragonato a quello femminile".