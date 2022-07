Un video di quasi un quarto d’ora, ricco di immagini significative, di saluti, sorrisi e una gioia incontenibile. Attraverso i suoi canali ufficiali, la Juventus ha condiviso il dietro le quinte del ritorno di Paul Pogba, dallo sbarco a Caselle, passando per il saluto ai tifosi alla Continassa, i primi incontri con dirigenza, compagni e allenatori, fino ad arrivare all’abbraccio caloroso fuori dal JMedical. Inoltre, un dettaglio che non è sfuggito ad alcuni tifosi sui social: ad un certo punto del video, infatti, sembrerebbe intravedersi la seconda maglia ufficiale della Juventus, non ancora presentata.