Pasqualin, a TMW Rado, ha parlato di: "Sono quasi incredulo che costui tenga in ostaggio una squadra dell'importanza della Juventus. Il mercato dipende dalle decisioni di Ronaldo e ciò che appare incredibile è che neanche a Torino sappiano cosa sarà. Il PSG, se vendesse Mbappe, sarebbe l'unico a poterselo permettere. Per me in quanto a percentuali siamo a 50-50. Dybala resta? Direi di sì, rientra nei desiderata di Allegri e penso che il prolungamento si realizzerà".