Tra una voce e l'altra di mercato, Daniele Rugani continua ad allenarsi a testa bassa alla Continassa per convincere Allegri a tenerlo in rosa. Con la partenza di Demiral il classe '94 potrebbe avere più spazio tra De Ligt, Bonucci e Chiellini. Aspettando l'inizio del campionato, nei momenti di relax il difensore si gode la famiglia tra un selfie e l'altro con la compagna Michela Persico e il piccolo Tommaso di quasi un anno.. Tra i vari commenti auno degli ultimi post lei scherza con il marito: "Chi è più famoso tra me e Daniele Rugani? che domande, ovviamente io!".