seguito nelle scorse sessioni di calciomercato anche dalla Juventus, si è presentato oggi come nuovo giocatore del Real Madrid. Ecco le parole dell’ex Bayern Monaco, che indosserà la maglia numero 4 di Sergio Ramos, relative alla scelta del nuovo club:"Il Real Madrid è un sogno che diventa realtà. È il club più grande del mondo e l’unica cosa che posso dire è che non vedo l’ora di scendere in campo. Mi hanno offerto questo numero perché non ce n’erano molti altri: so cosa rappresenta questo numero al Real Madrid e io voglio dimostrare di meritarlo. Ma continuerò ad essere David Alaba, perché non sono venuto qui a Madrid per confrontarmi con altri giocatori".