"Lasciatemi passare, io sono il fidanzato di Diletta Leotta". E' pazzesca la storia riportata da Fanpage: un uomo si è presentato l'altra notte all'Hotel Royal di Sanremo, dove ha chiesto una camera in quanto accompagnatore della showgirl. Il personale dell'hotel chiaramente non gli ha creduto, allertando dunque la polizia che ha identificato l'uomo e portato in ospedale dov'è stato ricoverato in psichiatria. Come raccontato dall'Ansa, l'uomo avrebbe inoltre pronunciato una serie di frasi sconclusionate sul Festival.