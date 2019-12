Your browser does not support iframes.

Domani la Juventus partirà per l'Arabia Saudita e noi vi racconteremo tutta la giornata dei bianconeri, che domenica a Riyad affronteranno la Lazio in Supercoppa.



"Sono bionico" - La prima pagina del Corriere dello Sport è tutta per Cristiano Ronaldo: "Sono bionico" è il titolo a sei colonne del quotidiano che continua: "Ronaldo è tornato, la Lazio è avvisata". All'interno anche un'intervista all'ex allenatore biancoceleste Sven Goran Eriksson che dà la carica alla Lazio: "Sì, Inzaghi può farcela".



"Kulusevski: è Inter-Juve" - Tuttosport si concentra sul mercato che sta per iniziare, e in copertina sceglie Kulusevski: "E' Inter-Juve!". In taglio alto c'è spazio anche per l'incidente di Lapo Elkann in Israele: "Vivo per miracolo". Ronaldo diventa: "CR7 Airlines, ha più energia di un ghepardo".