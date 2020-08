Con l'arrivo di Andrea Pirlo come allenatore della prima squadra la Juve volta pagina e inizia la rivoluzione: 0 presenze da allenatore, una scommessa in tutto e per tutto per dare una scossa dopo la parentesi Sarri.Nello spogliatoio ritroverà tanti ex compagni con i quali ha vinto quattro scudetti dal 2011 al 2015. Ora lui gli darà indicazioni dalla panchina. In casa Juve è iniziata l'era Pirlo: vi convince la scelta della società?