Vent'anni di Juve. Tra gol, vittorie, trofei e campioni. Ma anche emozioni, lacrime e abbracci. Vent'anni di Juve da racchiudere in una top 11. La vostra top 11.. Chi sono i vostri giocatori preferiti degli anni Duemila. Fatecelo sapere rispondendo al nostro sondaggi. Si scende in campo con un 4-4-2, ruolo per ruolo si sfideranno due juventini o ex e il vincitore farà parte della Juve del millennio. Avrete due giorni per votare, prima di scoprire i risultati e passare al ruolo successivo.- Iniziamo dalla porta:, Szczesny o Buffon. Storie diverse per due portieri che fanno parte del presente del club: Gigi bandiera, leader e capitano di una squadra che ha dominato l'Italia in lungo e in largo, il polacco è il giocatore che ha preso il suo posto tra i pali dando crescendo tanto in bianconero e diventando un uomo spogliatoio.Chi preferisci? VOTA QUI