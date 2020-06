L'indiscrezione de Il Messaggero di ieri ha fatto il giro del web e, come sempre, diviso i tifosi: Beppe Marotta sarebbe scontento del suo lavoro all'Inter e rimpiangerebbe i momenti felici alla Juventus. Non impossibile da credere, semmai difficile pensare di rivederlo subito a Torino. Eppure, c'è chi dice che tornerà. Voci non confermate, ma tanto è bastato a scatenare il dibattito, la discussione sui social media e la fantasia dei supporters della Juventus.Su IlBianconero.com abbiamo fatto partire il sondaggio: votate QUI e raccontateci la vostra!