I tifosi della Serie A credono nella Juve. Come riportato dall’Ansa, il 59% di un campione statistico di tifosi di tutte le squadre di Serie A interrogato dall'Istituto Piepoli ha decretato i bianconeri come prossimi campioni d’Italia. Niente da fare dunque per la concorrenza che si è presentata ai nastri di partenza della stagione 2019/20 più agguerrita che mai. Secondo il sondaggio, nonostante l’arrivo di Conte e Lukaku all’Inter (20% di preferenze) ed il consolidamento del progetto di Ancelotti al Napoli (9%), la maggioranza dei tifosi ritiene la Juve di Sarri la più quotata per la vittoria finale. Poche speranza per Milan (5%), Roma (2%) e Lazio, Atalanta, Sampdoria e Torino (1%).