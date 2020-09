3









Alla voce "nuovi arrivati" in casa Juve c'è da registrare anche il ritorno dal prestito di Luca Pellegrini. Classe '99 e futuro assicurato per questo terzino sinistro preso un anno fa dalla Roma nello scambio con Spinazzola e girato al Cagliari per maturare e trovare continuità. In queste settimane Andrea Pirlo lo sta studiando da vicino e lo valuta per il futuro, non è escluso che possa rimanere come vice Alex Sandro. A quel punto i terzini sinistri sarebbero tre, considerando anche De Sciglio. Tanti, troppi. E infatti Paratici sta cercando una sistemazione proprio all'ex Milan, che nei tre anni a Torino non ha convinto del tutto la società, soprattutto per via dei tanti infortuni.



SONDAGGIO VILLARREAL - Il paradosso di De Sciglio sta nel rapporto tra le partite giocate e quelle in cui era indisponibile da quando sta alla Juve: 61 presenze, 58 gare saltate per infortunio. Numeri che hanno convinto la dirigenza a cedere il giocatore, al quale nelle ultime ore si è interessato il Villarreal. Gli spagnoli cercano un terzino sinistro per sostituire l'infortunato Alberto Moreno e hanno fatto un primo sondaggio per De Sciglio. Risposta: 10 milioni di euro. Prezzo più che abbordabile per tanti club nonostante sia un mercato strano e con poca disponibilità economica. Una richiesta però che non potrà soddisfare il Valencia, altro club al quale piace il terzino della Juve ma alle prese con una situazione finanziaria complicata per i tanti debiti.



CESSIONE SFIORATA - Il Villarreal però potrebbe partire all'assalto di De Sciglio, per il quale a gennaio si era mosso il Psg. Anzi, il giocatore è stato a un passo dal trasferimento a Parigi: era quasi tutto fatto, a Torino doveva arrivare Layvin Kurzawa. La Juve però si è tirata indietro all'ultimo facendo saltare l'operazione, perché non convinta delle condizioni fisiche del terzino francese. Così De Sciglio è rimasto a Torino, giocando poco (13 le presenze a fine stagione) e costringendo Alex Sandro agli straordinari. All'inizio dell'estate il terzino è uno dei tanti nomi fatti durante i colloqui con il Barcellona: gli spagnoli ci avevano pensato e hanno provato a inserirlo in un mega scambio tra club, che alla fine si è risolto con il trasferimento di Arthur a Torino e Pjanic in Spagna. Gli altri, sono rimasti tutti al loro posto. Compreso De Sciglio, per il quale, ora, si è fatto avanti il Villarreal.