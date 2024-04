Dai tifosi della, un'attesa particolare per una stagione carica di tensione e aspettative.Con la squadra ancora in lotta per un posto ine in corsa per la, le speranze e i timori si intrecciano. Ma qual è il verdetto dei tifosi?Una vittoria nella Coppa Italia, combinata con una qualificazione in Champions League, sarebbe sufficiente a considerare la stagione un successo? O sarebbe necessario di più?Vota il nostro sondaggio: esprimete le vostre opinioni su queste domande cruciali attraverso il nostro form, dove avremo l'opportunità di pesare il significato di una possibile vittoria nel torneo nazionale e la priorità della qualificazione in Europa.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.