Cristiano Ronaldo has 16 goals in 12 starts this season



CR7 will still be scoring goals aged _____ #UCL pic.twitter.com/4Z9GZEpQom — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 21, 2020

Un totale di 16 gol in 12 presenze. Questo lo score di Cristiano Ronaldo in questo inizio di stagione in tutte le competizioni. Un bottino che non può passare inosservato a chi gestisce i social della Champions League, competizione che CR7 ha alzato al cielo 5 volte in carriera. Ed ecco il domandone: fino a che età andrà in gol il fuoriclasse della Juventus? Il 5 febbraio saranno 36...