IN ALLENAMENTO - "Ritrovare una compattezza di squadra, l'aspetto principale per le ultime partite, vogliamo giocarci una possibilità nell'ultima giornata, dobbiamo passare anche da sfide complicate come quella di oggi"



LA PARTITA - "Dovremo essere bravi ad adattarci ai momenti della partita. Stiamo aspettando risposte dai ragazzi, è un gruppo responsabile, oggi ci vuole un segnale, una prestazione di squadra".