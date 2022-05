Le parole di Soncin a Sky Sport:



LA PARTITA - "Quello che avevamo chiesto, di giocarcela con coraggio. L'obiettivo è l'ultima con il Cagliari avendo una possibilità, per farcela passeremo da campi difficili, ma i ragazzi hanno avuto la reazione che volevo. Per quello che hanno espresso avremmo meritato qualcosa in più. Una squadra forte come la Juve trova sempre un modo per scardinare la difesa"



RECUPERO - "Le prossime due sono fondamentali, lo spirito di oggi ci deve accompagnare, se riusciamo a mantenerlo, come sono sicuro, giovedì ci giocheremo molto con fiducia"



IN PANCHINA - "Un sogno che si avvera, ero ambizioso da giocatore lo sono anche da calciatore, ringrazio la società. Qui contro Allegri è un motivo di orgoglio, ma mi dice quanto ancora devo imparare per rimanere a certi livelli"



SALVEZZA - "Servono tanti punti, bisogna tornare a vincere perché manca da tanto tempo. Oggi anche solo un punto avrebbe dato la spinta, ma la prestazione positiva può darci fiducia per Salerno"