A TMW Radio, Marioparla così del momento della Juventus: "Per certi versi da l'impressione di non avere la voglia di comportarsi da squadra come se gli interessi individuali stessero prevaricando quelli collettivi. Magari dopo aver vinto tanto, alcuni giocatori si sono convinti che basti scendere in campo per vincere ancora, ma non funziona così, anzi. Certo in questa situazione è improbabile pensare ad un rientro in corsa per i bianconeri ed è un peccato anche per il calcio italiano, per il quale la Juventus è una realtà importantissima. Direi di aspettare fino alla sosta invernale per tirare le somme, a quel punto, a seconda di dove si troverà la squadra, la società, che è consapevole di non essere esente da colpe, prenderà le proprie decisioni e anche in caso di esonero, il lungo stop per i Mondiali permetterebbe al nuovo tecnico di lavorare un po'".