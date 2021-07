"Durante i rigori del match Francia-Svizzera il portiere Sommer non era sulla sua linea al momento del tiro di Mbappé"Con questa motivazione, in Francia è stata lanciata una petizione, mandata avanti attraverso il sito leslignesbougent.org, per chiedere la ripetizione della partita degli ottavi di finale degli Europei contro la Svizzera, che ha visto gli elvetici prevalere ai rigori dopo il 3-3 dei tempi regolamentari.