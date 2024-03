Intervenuto ai microfoni di Prime, il portiere dell'Inter, Sommer, ha analizzato quella che sarà la sfida contro l'Atletico, soffermandosi sulla forza della sua squadra.'La cosa più bella dell'Inter sono le prestazioni da squadra, giocare bene e sicuri con la palla. E' una bella sensazione mettere in campo qualità e in difficoltà la squadra avversaria. Dobbiamo muoverci bene, questa è una delle chiavi per vincere la partita'.