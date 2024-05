Il portiere dell'Inter, Yann Sommer, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera. Lo svizzero tra i temi affrontati ha parlato anche del suo idolo, Gigi Buffon e del record che può battere: "Gigi è sempre stato il mio idolo quando ero giovane. È una leggenda e sarebbe un grande risultato anche eguagliare il suo record di 21 clean sheet in Serie A. Ci proviamo come squadra, perché non sarebbe un record solo del portiere". L'Inter è la miglior difesa della Serie A ed è riuscita a rimanere con la porta inviolata per 18 partite fin qui. Sommer è a -3 dal record di Buffon.