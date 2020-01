Lo United è in crisi, ma non è roba recente. Nello specifico, però, i Red Devils non stanno vivendo un bel periodo: solo due vittorie nelle ultime sei gare, e la panchina di Solskjaer traballa di nuovo. Come riportato dal Daily Mail, la permanenza del norvegese non è più scontata, e in casa United si sta pensando ad un sostituto. Tra i nomi spiccano Pochettino, esonerato dal Tottenham qualche mese fa, e l'ex Juve Allegri, che già da tempo è nell'orbita della squadra di Manchester. Il tecnico toscano era stato esonerato dalla guida della Vecchia Signora lo scorso maggio, e da allora ha sempre detto di volersi dedicare ad un anno sabbatico. Chissà se in Inghilterra saranno in grado di convincerlo a tornare in attività prima del tempo...