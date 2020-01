Juventus e Real Madrid continuano a corteggiare Paul Pogba, ma il Manchester United vuole tenerselo stretto almeno fino al termine della stagione. Dopo la partita di FA Cup con il Wolverhampton, il tecnico dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer ribadisce la sua posizione sulla sua stella ora non al massimo: "​Non lo vedrete partire a gennaio, è sempre il solito discorso. Le voci sui giocatori vanno e vengono, noi non vediamo l'ora di rimettere Paul in campo con la nostra maglia".