Ole Gunnartorna a parlare di Ronaldo."È stata una occasione troppo golosa da rifiutare e sentivo che dovevamo prenderla, ma a lungo andare si è rivelata sbagliata. Era ancora uno dei migliori attaccanti al mondo e sembrava forte, il solito CR7 insomma. Le cose poi però sono andate contro di noi e tutto è iniziato con l'Aston Villa in casa (sconfitta per 1-0)"."Quando hai un gruppo è necessario che tutti spingano nella stessa direzione. Quando le cose non andavano bene, potevi vedere alcuni giocatori uscire allo scoperto con il proprio ego (CR7? ndr...)".