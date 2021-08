L'allenatore del Manchester Unitedha parlato in conferenza stampa analizzando la situazione di, legato ai Red Devils da un contratto che scadrà nel giugno del 2022. Ecco le parole del tecnico norvegese:"Pogba è un giocatore del Manchester United. Il suo contratto scade tra un anno, ma ogni conversazione e discussione fatta tra noi è stata positiva.".Il sogno di mercato della Juventus difficilmente si muoverà da Manchester in questa sessione di mercato. In caso di mancato rinnovo, però, la prossima stagione la Juve farà il suo tentativo per riportare a Torino il Polpo.