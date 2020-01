Ole Solskjaer si infuria. L'allenatore del Manchester United è intervenuto in conferenza stampa, rispondendo ancora una volta alle domande su Pogba, con più di qualche fastidio: "​Ci siamo, di nuovo. Terzo turno di FA Cup e parlate ancora di Pogba. Paul è tornato dopo un lungo periodo fuori, due partite, ha avuto una ricaduta e non è potuto venire a Burnley. La sua caviglia è dolorante, abbiamo fatto gli esami. Non è lo stesso infortunio, ma uno diverso. Abbiamo fatto gli esami e probabilmente, come ho detto, starà fuori tre o quattro settimane. La frase sulle sue persone? Probabilmente è il mio scarso inglese. Quando fai un'operazione hai sempre molti controlli, diverse voci, proprie e non. Anche io per i miei infortuni avevo persone in Norvegia, Svezia e così via. Paul ovviamente ha persone di cui si fida ed è importante. Ok, ora possiamo parlare di FA Cup?".