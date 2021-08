Dopo il pareggio contro il Southampton, l'allenatore del Manchester United Solskjaer ha parlato del futuro di, che la Juve vorrebbe riportare a Torino se dovesse esserci la possibilità: "Come ho detto molte volte, Paul è un top player - ha detto il tecnico dei Red Devils - ci sono dei dialoghi in corso tra il club e il suo entourage che non mi riguardano, ma lui sa benissimo quanto lo stimi. Vogliamo metterlo in condizione di giocare bene".