risponde a Rio, che aveva 'accusato'di spavalderia per essersi messo di fianco al tecnico mentre lo United naufragava con lo Young Boys. "Prima di tutto voglio dire che quando un giocatore del livello di Cristiano Ronaldo si mette a dare indicazioni non può che essere una cosa positiva. Può sembrare spavalderia ma non è così. Vuole vincere e lo vuole disperatamente. Non puoi fermarlo. Non puoi fermare uno del calibro di CR7. Ferdinand? Voglio dire che Rio deve prima sapere di cosa sta parlando e in questo caso non lo sapeva. Quel momento in cui Cristiano è stato in piedi a dare indicazioni era quando Matic ha subito un fallo. Chiedevamo l'ammonizione per il calciatore rivali e sia lui che Bruno (Fernandes ndr) si sono alzati per protestare e me li son trovati accanto. Poco dopo si sono seduti. Quello è stato un momento particolare e basta".