Ai microfoni di Sky Sport UK, il tecnico del Manchester United Solskjaer ha parlato della situazione relativa a Paul Pogba: "Voglio costruire una squadra intorno a lui, Paul non ha mai provato la sensazione di vincere qualcosa con questo club. Quando vinci un trofeo qui è tutto diverso. Posso dargli nuove motivazioni. E spero lui voglia essere parte di questo, io voglio esserlo". Raiola, in giornata a Torino, aveva sottolineato come il futuro del francese fosse completamente in divenire: "I destini sono aperti, vivo un giorno alla volta", le parole del procuratore raccolte qui dal nostro inviato. Insomma, è scontro totale. E apertissimo, proprio come i destini.