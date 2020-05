Per quanto complicato sia, Paul Pogba resta il sogno di mercato della Juventus. Le vie del calciomercato sono infinite e niente è da escludere a priori, ma prezzo e ingaggio ne fanno un colpo dal coefficiente di difficoltà elevato. Del francese del Manchester United ne ha parlato il suo allenatore, Ole Gunnar Solskjaer, che è intervenuto al sito ufficiale del club: “Pogba e Rashford si sono uniti al resto della squadra e hanno svolto tutti gli esercizi. Per ora stanno bene e non hanno avuto complicazioni. Quando torneremo in campo, ci sono possibilità di avere la squadra al completo”.