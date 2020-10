Ole Gunnar Solskjaer ha parlato di Paul Pogba e del suo futuro, che interessa sempre molto da vicino la Juventus. Il giocatore, infatti, sarebbe disposto a fare ritorno in bianconero, ma i costi sono ad oggi proibitivi. E anche il tecnico frena: "Paul è il nostro giocatore e sarà qui per altri due anni. Sono sicuro che Paul è concentrato sul fare ciò che è meglio per noi e vogliamo vedere il meglio in Paul. Sono certo che nei prossimi due anni avremo il meglio da lui". Il suo contratto scade nel 2021, ma c'è un'opzione per lo United sul suo contratto che lo estende fino al 2022.