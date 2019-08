Dopo le parole del fratello arriva la replica di Ole Gunnar Solskjaer. L'allenatore del Manchester United ha replicato così alla domanda sul futuro di Paul Pogba, fatta durante la conferenza stampa prima della gara contro il Wolverhampton: "Pogba? In ogni conferenza mi fate sempre la stessa domanda su di lui. Per me resta con noi, non ho dubbi. Non sono assolutamente preoccupato. Non c'è conferenza in cui io non abbia risposto a questa domanda, ma nella maggior parte delle volte anche lui ha detto di essere felice qui".