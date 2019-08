Ole Gunnar Solskjaer, manager del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa di Paul Pogba e degli insulti razzisti che lo hanno colpito sui social dopo il rigore sbagliato contro il Wolverhampton. Queste le sue dichiarazioni: "Pogba ha un carattere forte e cose così lo rafforzano ancor più. Lui sta bene. Ci sono diversi Ole Gunnar Solskjaer su Twitter e sappiamo che non si tratta di me. Bisogna fare qualcosa a riguardo, mi dispiace per chi fa queste cose, sono persone che devono avere dei problemi. Io non posso credere che siamo ancora qui nel 2019 a parlare di queste cose. Quando ci sono minacce di morte e razziste, si tratta di cose gravi. Non possiamo vietare i social media ai nostri giocatori, ma possiamo sfruttare queste piattaforme per diffondere parole buone".